Los cinco estados de EE.UU. que ofrecen hasta US$395 mil para construir una casa pequeña en el patio

Ante los elevados costos de construcción en Estados Unidos, los estados de Colorado, Hawái, Massachusetts, Nueva York y Vermont ofrecen incentivos económicos para ampliar la vivienda, al construir una casa pequeña en el patio de su vivienda principal. Los programas de subsidios, exenciones de tarifas y financiamiento otorgan estudios de viabilidad pagados o aportes directos de hasta 395 mil dólares entre subvenciones, préstamos y otras formas de asistencia financiera.

Hasta US$395 mil: el estado que ofrece dinero para construir una casa pequeña en el patio

En los últimos años, el costo de construir una unidad de vivienda accesoria (ADU, por sus siglas en inglés) dentro del terreno se encareció, por lo que muchos gobiernos locales ofrecen incentivos para que esto sea más accesible.

Las construcciones corresponden a pequeñas unidades que oscilan entre 150 y 1200 pies cuadrados (entre 13 y 111 metros cuadrados), según Business Insider.

En Nueva York, un programa ofrece entre entre US$125 mil y US$395 mil en asistencia financiera y técnica a municipios y organizaciones sin fines de lucro para apoyar a los propietarios Imagen ilustrativa generada con IA

Uno de los programas más generosos corresponde al Plus One Adu, impulsado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Mediante la combinación de fondos estatales y municipales en la ciudad, el financiamiento puede alcanzar US$395 mil, con hasta US$175 mil de subvención de HCR y hasta US$220 mil de préstamo de la alcaldía.

El gobierno asigna el dinero en asistencia financiera y técnica a municipios y organizaciones sin fines de lucro para apoyar a los propietarios. No obstante, existen ciertos requisitos para los beneficiarios:

Percibir un salario máximo del 120% del ingreso medio del área (AMI).

Residir en la propiedad primaria.

Mantener un compromiso de ocupación de diez años.

Subsidios, subvenciones y asistencia para vivienda en Estados Unidos

Al margen del programa de asistencia económica vigente en el Estado Imperial, las siguientes jurisdicciones tienen iniciativas que ofrecen dinero para edificar una segunda casa en el patio del terreno:

Hawái: subvenciones de hasta US$100 mil y exención de tarifas . Maui ofrece hasta US$100 mil para construir unidades destinadas al alquiler de largo plazo, mientras que Kauaʻi condona cerca de US$20.000 en cargos y permisos para viviendas asequibles.

. Maui ofrece hasta US$100 mil para construir de largo plazo, mientras que Kauaʻi condona cerca de para viviendas asequibles. Vermont: el Vermont Housing Improvement Program 2.0 ofrece préstamos condonables para construir ADU o rehabilitar espacios, con un aporte mínimo del 20% por parte del propietario y límites de alquiler.

el Vermont Housing Improvement Program 2.0 ofrece préstamos condonables para construir ADU o rehabilitar espacios, con un por parte del propietario y límites de alquiler. Colorado: la ley HB24-1152 destinó US$5 millones en asistencia para propietarios de ingresos bajos y moderados, mientras que CHFA administra otros US$8 millones en préstamos e incentivos crediticios.

la ley HB24-1152 destinó para propietarios de ingresos bajos y moderados, mientras que CHFA administra otros Massachusetts: el programa estatal aporta US$500 por estudio y permite que el proveedor cobre hasta otros US$500 al propietario para evaluar requisitos y costos antes de construir una ADU.

El gobierno de Colorado ofrece asistencia técnica e incentivos crediticios para construir una casa en el patio Imagen ilustrativa generada con IA

Cuál es el costo promedio de construir una vivienda en Estados Unidos

En Estados Unidos, el costo promedio de construir una unidad de vivienda accesoria (ADU) oscila entre los US$100 mil y US$300 mil, según un informe de RenoFi. El rango cubre la edificación de la estructura en sí, que puede tomar formas como casas independientes en el patio, conversiones de garajes o sótanos, o departamentos en áticos.

No obstante, el monto corresponde únicamente al costo base de la unidad y no contempla los gastos adicionales que encarecen el proyecto:

Permisos de construcción: en estados como California, donde se edifica la mayor parte de estas viviendas, los permisos por sí solos representan un gasto adicional de entre US$450 y US$15.000 antes de tocar el terreno.

en estados como California, donde se edifica la mayor parte de estas viviendas, los permisos por sí solos representan un gasto adicional de entre antes de tocar el terreno. Preparación del terreno e infraestructura: se deben sumar los trabajos previos de preparación del sitio, que abarcan desde inspecciones hasta el tendido y conexión de líneas de servicios públicos (como agua, drenaje y electricidad).

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Por otra parte, el informe explica que obtener un préstamo bancario o financiamiento tradicional para la construcción de una ADU suele ser un proceso más complejo y difícil de asegurar.

A pesar de la barrera financiera inicial, los expertos señalan que construir una ADU incrementa el valor de mercado del inmueble. Como ejemplo, en el sur de California, una inversión de US$250 mil a US$300 mil en una ADU puede aumentar el valor de reventa de la propiedad en hasta US$600 mil.