El alcalde Zohran Mamdani presentó “OPEN for Small Business”, un paquete que incluye más de 50 reformas regulatorias diseñadas para revitalizar la economía local. Según el mandatario, el plan busca reducir la burocracia y los trámites excesivos que afectan aproximadamente a 180.000 pequeños negocios de la ciudad de Nueva York.

En qué consiste el programa anunciado por Mamdani en NYC

El programa OPEN (Overhauling Procedures and Expanding Navigation) se centra en eliminar permisos “obsoletos” y reducir multas para diversos sectores comerciales. Según informó la autoridad local en un comunicado oficial, el objetivo principal es transformar al gobierno municipal en un “socio estratégico” en lugar de un obstáculo para los emprendedores neoyorquinos.

En ese marco, Mamdani enfatizó la importancia del cambio. “Hoy no solo anunciamos reformas, estamos construyendo la maquinaria para encontrar y corregir más, de modo que el propietario de un pequeño negocio en esta ciudad sea finalmente tratado como alguien para quien trabaja el gobierno”, declaró.

La iniciativa responde a las quejas de los dueños de negocios sobre la inconsistencia y la carga administrativa de las agencias municipales. Con estas medidas, según el anuncio, se espera ahorrar tiempo y dinero a los pequeños empresarios.

Impulsados por Mamdani: las reformas de mayor impacto en Nueva York

El paquete de reformas incluye acciones destinadas a facilitar la apertura y operación de establecimientos en los cinco distritos de la ciudad. Según un documento oficial, algunas de las medidas con impacto en los pequeños negocios son:

Gestores: se ampliará el programa NYC BEST para que cada nuevo negocio tenga un encargado que lo acompañe de principio a fin. Esto facilitará la navegación entre múltiples agencias y ayudará a superar las inspecciones al primer intento.

se ampliará el programa NYC BEST para que cada nuevo negocio tenga un encargado que lo acompañe de principio a fin. Esto facilitará la navegación entre múltiples agencias y ayudará a superar las inspecciones al primer intento. Simplificación de cafés al aire libre: se eliminará la revisión de la alcaldía para agilizar la aprobación de mesas en aceras y calzadas. Esta medida responde a una de las peticiones más frecuentes de los restaurantes de la ciudad.

se eliminará la revisión de la alcaldía para agilizar la aprobación de mesas en aceras y calzadas. Esta medida responde a una de las peticiones más frecuentes de los restaurantes de la ciudad. Eliminación del permiso de postres helados: los restaurantes ya no tendrán que solicitar una licencia estatal adicional para servir helados o postres congelados. Se elimina así un trámite que ya estaba cubierto por el permiso general de salud.

los restaurantes ya no tendrán que solicitar una licencia estatal adicional para servir helados o postres congelados. Se elimina así un trámite que ya estaba cubierto por el permiso general de salud. Derogación de licencias de puestos exteriores: las bodegas podrán exhibir productos como flores o frutas en la puerta sin una licencia extra. Esto simplifica la operación diaria de miles de pequeños comercios minoristas.

Aproximadamente 180.000 pequeñas empresas de la ciudad de Nueva York serán beneficiadas por el programa anunciado por el alcalde Zohran Mamdani Archivo

Guía unificada para cuidado infantil: los centros de cuidado infantil tendrán un manual de lenguaje sencillo que integre los requisitos de Salud, Edificios y Bomberos. Esto evita que los proveedores tengan que actuar como intermediarios entre diferentes cronogramas de agencias.

los centros de cuidado infantil tendrán un manual de lenguaje sencillo que integre los requisitos de Salud, Edificios y Bomberos. Esto evita que los proveedores tengan que actuar como intermediarios entre diferentes cronogramas de agencias. Descentralización de la Academia de Salud: el curso obligatorio para supervisores de alimentos se podrá realizar en múltiples ubicaciones de la ciudad. Esto evitará que los dueños de negocios pierdan gran parte del día en desplazarse a un único sitio de certificación.

el curso obligatorio para supervisores de alimentos se podrá realizar en múltiples ubicaciones de la ciudad. Esto evitará que los dueños de negocios pierdan gran parte del día en desplazarse a un único sitio de certificación. Exención de tasas de reemplazo de licencias TLC: se eliminará el costo por reemplazar licencias de taxi perdidas hasta tres veces en un periodo de tres años. Es una medida de alivio para los conductores que operan como pequeños negocios.

se eliminará el costo por reemplazar licencias de taxi perdidas hasta tres veces en un periodo de tres años. Es una medida de alivio para los conductores que operan como pequeños negocios. Extensión de ciclos de renovación de licencias: los términos de licencia para peluquerías, casas de empeño y quioscos se ampliarán. Con esto, se reduce la frecuencia del papeleo administrativo recurrente para estos sectores.

los términos de licencia para peluquerías, casas de empeño y quioscos se ampliarán. Con esto, se reduce la frecuencia del papeleo administrativo recurrente para estos sectores. Tasa cero para equipos de cocina: el registro de equipos y camiones de comida ante el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) será gratuito durante los próximos 12 meses. Esta medida permite a los emprendedores reinvertir ese dinero en el crecimiento de sus empresas.

el registro de equipos y camiones de comida ante el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) será gratuito durante los próximos 12 meses. Esta medida permite a los emprendedores reinvertir ese dinero en el crecimiento de sus empresas. Introducción de periodos de subsanación: ciertas multas por etiquetado o precios ahora tendrán un margen de tiempo para ser corregidas sin costo. El objetivo es proteger a los consumidores sin castigar a los propietarios por errores menores.

Sumado a estas medidas, la autoridad municipal prometió que fortalecerá los estándares del servicio al cliente para todos los inspectores municipales de manera anual.

Nueva York revisará encuestas para hacer nuevas reformas

En el anuncio, la ciudad aseguró que revisará regularmente las encuestas de satisfacción para identificar patrones y premiar la excelencia en el servicio.

Además del paquete de 50 medidas, Mamdani anunció una Orden Ejecutiva para crear una infraestructura permanente que permita identificar reformas regulatorias Instagram @zohrankmamdani

Estas reformas son el resultado de un proceso de seis meses de consultas con más de 500 dueños de negocios. Según el gobierno de Mamdani, el plan busca transformar la relación con los empresarios de una vigilancia a una verdadera asociación.