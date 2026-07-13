Oficial en Nueva York: Mamdani firma dos órdenes para prohibir cargos ocultos en las suscripciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a proteger a los consumidores de las tarifas abusivas y de las llamadas “trampas de suscripción”, que derivan en recargos adicionales.

Qué se sabe de las dos órdenes firmadas por Mamdani para proteger a los usuarios de cargos ocultos

El alcalde y Samuel Leviney, el comisionado del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP, por sus siglas en inglés), presentaron las órdenes ejecutivas Nº 9 y 10 durante una conferencia de prensa en el Asser Levy Recreation Center.

Mamdani y Levine dijeron que las normas representan una de las iniciativas municipales de protección al consumidor más sólidas del país y se basaban en la agenda de asequibilidad de Mamdani.

“Durante años, las empresas han basado su modelo de negocio en dificultar que los trabajadores conserven su dinero”, dijo el alcalde. “Ya sean cargos ocultos que aparecen al finalizar la compra o suscripciones que requieren un solo clic para suscribirse. Esto se acaba ahora. Si puedes suscribirte con un solo clic, puedes cancelar con un solo clic”.

En qué consisten las órdenes que buscan proteger a los neoyorquinos de cargos extras

Las normativas fueron firmadas en enero de este año y estipulan las siguientes medidas:

Orden Nº9

Dicha orden tiene como foco combatir los cargos ocultos para proteger la economía de los neoyorquinos. Para ello, consolidó el Citywide Junk Fee Task Force, un grupo cuya función es coordinar para eliminar estos pagos extras.

Zohran Mamdani creó el Citywide Junk Fee Task Force, un grupo cuya función es coordinar y avanzar en el trabajo de la ciudad para eliminar estos cargos Instagram de @zohrankmamdani

El grupo, copresidido por la vicealcaldesa de Justicia Económica y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), instruye al organismo a adoptar todas las acciones necesarias para combatir los cargos ocultos, incluida la emisión de nuevas normas.

Orden Nº10

Esta medida, firmada el pasado 5 de enero, se titula “Lucha contra los trucos y trampas de suscripción”. Su propósito incluye proteger a los usuarios de ser inscritos de manera engañosa en suscripciones a través de las siguientes medidas:

Prioridad en la aplicación de la ley: se ordena al DCWP que dé prioridad al monitoreo, la investigación y la toma de acciones legales contra las empresas que utilizan tácticas engañosas relacionadas con suscripciones.

se ordena al DCWP que dé prioridad al contra las empresas que utilizan tácticas engañosas relacionadas con suscripciones. Combate a tácticas específicas : la orden apunta a prácticas que engañan o confunden a los consumidores, tales como inscribir a personas en suscripciones sin su consentimiento claro u ocultar los precios y los términos de renovación.

: la orden apunta a prácticas que engañan o confunden a los consumidores, tales como inscribir a personas en suscripciones sin su consentimiento claro u ocultar los precios y los términos de renovación. Creación de nuevas reglas: faculta al DCWP para promulgar nuevas normas destinadas a combatir estas trampas y para emitir recomendaciones al Concejo Municipal sobre protecciones adicionales necesarias.

Cuándo se efectúan estas normativas para exigir precios transparentes

Las medidas entraron en vigor de manera inmediata después de su publicación. Sin embargo, la normativa “Click-to-Cancel”, derivada de la orden ejecutiva Nº10 que obliga a las empresas a ofrecer un proceso de cancelación sencillo a las suscripciones, será obligatoria a partir del 1° de octubre.

Las empresas que violen esta regla deben pagar una restitución a los consumidores afectados y enfrentar penalidades civiles que comienzan en US$525 por cada violación.