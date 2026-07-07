En Nueva York: Mamdani logra restitución para 1600 trabajadores tras investigaciones contra cuatro empresas

La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció la recuperación de más de 2,3 millones de dólares tras una serie de investigaciones contra cuatro empresas acusadas de incumplir leyes de protección laboral en la ciudad de Nueva York. Según informó el gobierno municipal, Walgreens, Allstar Security & Consulting, Calzedonia y Kinship Coffee deberán pagar más de US$2,1 millones en restituciones a más de 1600 trabajadores, además de otros US$218 mil en multas y costos civiles.

Qué empresas deberán pagar más de US$2,3 millones a trabajadores de Nueva York

De acuerdo con la administración local, desde el inicio del mandato de Mamdani se recuperaron más de US$10,1 millones para empleados neoyorquinos, mediante investigaciones y acuerdos derivados de presuntas infracciones laborales.

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“Cuando una empresa perjudica a un trabajador con su horario o con sus días libres, ese trabajador paga las consecuencias”, afirmó Mamdani en un comunicado.

El alcalde sostuvo que estas normas existen para brindar estabilidad a las familias trabajadoras y advirtió que las compañías que las incumplan deberán responder económicamente.

La vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, aseguró que muchos empleados son tratados como si su tiempo no tuviera valor. Según explicó, cambios repentinos en los turnos o la negativa a conceder licencias pueden afectar el cuidado de los hijos, la educación y la economía familiar.

Walgreens concentró la mayor restitución para empleados

De acuerdo con el aviso, Walgreens fue la empresa con la sanción más alta. La cadena deberá pagar más de US$1,6 millones a más de 570 trabajadores de tres sucursales de Brooklyn, además de US$163 mil en penalidades civiles.

Las autoridades determinaron que la compañía no habría respetado el requisito de informar los horarios laborales con al menos 72 horas de anticipación y que asignó horas adicionales sin el consentimiento exigido por la legislación local.

Por su parte, Allstar Security & Consulting acordó pagar más de US$270 mil a más de 900 empleados y otros US$30.000 en sanciones por presuntas infracciones relacionadas con licencias protegidas remuneradas.

La administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció la recuperación de más de US$2,3 millones tras una serie de investigaciones / Instagram @nycmayor - Unsplash nycmayor

En tanto, Calzedonia, propietaria de la marca de lencería Intimissimi, deberá desembolsar más de US$154 mil para compensar a más de 50 trabajadores.

Según la investigación municipal, la empresa modificó o canceló turnos sin el aviso mínimo requerido y también habría asignado horas adicionales en incumplimiento de la normativa vigente.

El cuarto acuerdo corresponde a Kinship Coffee, que pagará más de US$67.000 a más de 90 empleados de tres locales ubicados en Queens, además de multas y costos civiles adicionales.

Qué derechos protege la ley laboral de Nueva York

Las acciones se basan principalmente en la Fair Workweek Law, una normativa creada para ofrecer horarios más previsibles a empleados del comercio minorista y de cadenas de comida rápida. Entre otras obligaciones, la ley establece que los empleadores deben:

Entregar los cronogramas laborales con al menos 72 horas de anticipación .

. Evitar cambios de último momento en los turnos.

Limitar la cancelación repentina de jornadas laborales.

Obtener el consentimiento de los empleados antes de asignar determinadas horas adicionales.

Además, la ciudad aplica la Protected Time Off Law, que garantiza licencias protegidas remuneradas o no remuneradas para situaciones médicas, familiares y otras circunstancias contempladas por la legislación.

De acuerdo con la administración local, desde el inicio del mandato de Mamdani ya se recuperaron más de US$10,1 millones para empleados neoyorquinos Freepick

El comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), Samuel A.A. Levine, señaló que estas normas fueron creadas para brindar estabilidad y previsibilidad a quienes dependen de sus ingresos para sostener a sus familias.