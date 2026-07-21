Noticias de Nueva York: Mamdani abrió la posibilidad de detener a Netanyahu si llega a la ONU y Trump lo negó

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, dejó abierta la posibilidad de que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, sea arrestado en el marco de la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el presidente Donald Trump descartó por completo esa alternativa.

Qué dijo Mamdani sobre la posibilidad de arrestar a Benjamin Netanyahu

Mamdani manifestó su intención de evaluar el arresto de Netanyahu durante su visita a la ONU en septiembre. Su declaración surgió en una entrevista con el programa The Interview de The New York Times, ante la posible participación del mandatario en la próxima asamblea del organismo internacional.

En primera instancia, Mamdani describió al funcionario extranjero como un “criminal de guerra” y se refirió a su situación legal frente a los tribunales globales.

“Creo que pertenece a La Haya; es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de detener al mandatario israelí, explicó que su departamento legal está en conversaciones activas para determinar qué permiten las leyes municipales de Nueva York y cuáles son sus obligaciones legales.

“Lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso es lo que haremos, pero no estaremos redactando nuestras propias leyes para ese fin”, aseguró el líder municipal.

Asimismo, según sus palabras, la Corte Penal Internacional “tiene una orden de arresto contra este primer ministro”.

En ese sentido, remarcó que se apegará a lo que le permitan las normas locales: “Creo que es importante hablar del peso que eso tiene como cargo y también de que, como alcalde de la ciudad de Nueva York, seguiré las leyes de la ciudad”.

Golpe para Mamdani: Trump aseguró que Netanyahu no será arrestado en EE.UU.

Luego de que el alcalde Mamdani dejara abierta la posibilidad de arresto para Netanyahu, el presidente Trump descartó cualquier medida contra el líder extranjero en suelo nacional.

En una publicación en su cuenta personal de Truth Social, el líder republicano prometió que “no será arrestado bajo ninguna circunstancia mientras se encuentre en EE.UU.”.

El mensaje de Trump en redes sociales Captura de pantalla Truth Social @realDonaldTrump

“Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas”, escribió Trump sobre Netanyahu.

En esa misma línea, consideró que “los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, algo que los presidentes anteriores debieron haber resuelto hace años”.

Cuándo será la asamblea de la ONU en Nueva York

El encuentro anual de líderes globales en territorio estadounidense cuenta con un cronograma oficial establecido para septiembre. Las sesiones plenarias congregan a representantes diplomáticos de todo el planeta en la Gran Manzana.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría ser arrestado en la asamblea de la ONU en Nueva York, según Mamdani Kay Nietfeld - dpa DPA

La apertura del octogésimo primer período de sesiones se fijó formalmente para el 8 de septiembre. Por su parte, el debate general de alto nivel transcurrirá del 22 al 26 de septiembre y sumará una jornada complementaria el 28 de septiembre.