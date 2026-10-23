Cambio de hora en Nueva York y cómo afectará a las Midterms 2026

Nueva York se prepara para las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre, en las que se deberá considerar un ajuste en los relojes al horario estándar. Pocas horas antes de la votación, se aplicará el cambio de hora establecido por la normativa federal.

Cuándo se ajustan los relojes en Nueva York en noviembre 2026

El cambio de hora en el estado neoyorquino ocurrirá en la madrugada del domingo 1° de noviembre de 2026. A las 2 h (hora local) de ese día, los relojes retrocederán una hora para marcar la una del horario estándar del este.

El domingo 1° de noviembre de 2026 los neoyorquinos deberán ajustar sus relojes Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con Time and Date, esta modificación pone fin al horario de verano que inició el domingo 8 de marzo de 2026. La medida sigue el calendario reglamentario del horario de verano en Estados Unidos.

Con el ajuste del 1° de noviembre, el amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente una hora más temprano en todo el territorio estatal. La población contará con mayor iluminación solar en las primeras horas de la mañana y con menor luz natural al atardecer.

La modificación horaria abarca a los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York y a la totalidad de los condados del estado. Los dispositivos electrónicos con conexión a internet actualizarán la hora de forma automática durante la madrugada.

Horario de las elecciones generales en Nueva York y cómo impacta el cambio de hora

Las elecciones generales de medio término en territorio neoyorquino tendrán lugar el martes 3 de noviembre. Durante esa jornada, según Telemundo 47, los centros de votación oficiales abrirán sus puertas a las 6 hs y cerrarán la atención a las 21 hs.

De esta forma, la aplicación del cambio de hora el 1° de noviembre generará un impacto directo en la jornada electoral. Debido a esta transición de horario, la votación general transcurrirá con una hora de diferencia con respecto a la hora actual.

Los centros de votación en Nueva York abrirán sus puertas a las 6.00 hs Fotomontaje editado con IA

El retraso de los relojes el domingo previo otorgará una hora adicional de descanso a los residentes dos días antes del inicio de los comicios.

Asimismo, la modificación incide en la presencia de luz solar durante el desarrollo del sufragio. A las 6 hs, cuando se abrirán los puestos de votación habrá más luz matutina, mientras el atardecer ocurrirá una hora antes al cierre de los centros a las 21 hs.

Hasta cuándo se mantendrá vigente el horario de invierno en NY

El esquema de horario estándar del este se mantendrá vigente en Nueva York durante los meses de otoño, invierno y el comienzo de la primavera. Es decir, regirá de forma ininterrumpida durante el ciclo invernal de 2026 y 2027.

La vigencia del horario estándar concluirá el domingo 14 de marzo de 2027 a las 2 hs. En ese instante, los relojes adelantarán una hora para marcar las 3 hs e iniciar nuevamente el horario de verano.

El mensaje de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de cara a las elecciones

De este modo, la población permanecerá bajo el horario estándar durante un total de cuatro meses y medio. Los votantes mantendrán este marco de tiempo durante todo el proceso de escrutinio de los comicios.

Las autoridades electorales recomiendan verificar el horario en los relojes antes de acudir a los centros de votación asignados. Los ciudadanos pueden consultar la ubicación de sus mesas en los portales oficiales de la junta electoral estatal.