La fiscal de Nueva York se prepara para enfrentar al ICE si sus agentes aparecen en centros de votación el 3 de noviembre

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, coordinó con diversos organismos y agencias para desarrollar estrategias legales y simulacros ante una posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los centros de votación. A pesar de que el gobierno federal afirmó que no planea operativos en recintos electorales, la fiscalía estatal redactó querellas legales e impulsó simulacros de contingencia de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Comicios del 3 de noviembre: la fiscal de Nueva York se prepara para enfrentar al ICE

Frente al riesgo de que la presencia de agentes de migración disuada la participación ciudadana, la oficina de la fiscalía organizó planes de contingencia con la gobernación, la Junta Electoral, organizaciones de derechos civiles y otros fiscales generales demócratas.

El mensaje de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de cara a las elecciones

James advirtió que su despacho actuará con celeridad ante cualquier maniobra que busque coaccionar a los electores.

“Estamos preparados para emprender acciones legales, si fuera necesario, en caso de que el ICE se encuentre en los centros de votación; si intimidan a los votantes, les piden información o bloquean el paso”, expresó en una entrevista, citada por el medio local WSHU.

“Se podrían utilizar diversas opciones para, básicamente, suprimir el derecho al voto”, agregó.

Los preparativos incluyeron ejercicios de simulación y la redacción anticipada de demandas judiciales que estarían listas para ser interpuestas ante los tribunales si se reporta la presencia de agentes del ICE en las urnas.

Qué dice la legislación federal sobre la presencia del ICE en centros de votación

Desde la administración federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que no tiene previsto realizar operaciones de control migratorio orientadas a los centros de votación.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió que el ICE podría presentarse en centros de votación para "suprimir el derecho al voto" Instagram newyorkstateag

En esa línea, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, calificó de “alarmistas” las acusaciones vertidas por los dirigentes demócratas sobre una hipotética intervención en las urnas.

En el plano legal, la sección 592 del título 18 del Código de EE.UU. prohíbe explícitamente el despliegue de tropas u oficiales armados en recintos electorales.

En este punto, se contempla únicamente como excepción aquellos casos en que se deba “repeler a enemigos armados de Estados Unidos”.

La preparación para la jornada electoral se enmarca en un contexto de confrontación entre el gobierno estatal y varias administraciones locales respecto a la cooperación con el ICE.

De forma paralela a las acciones electorales, la fiscalía de Nueva York emitió citaciones judiciales (subpoenas) a condados como Nassau, Rensselaer, Broome y Steuben por no dar cumplimiento a la ley firmada por la gobernadora Kathy Hochul, según consignó Gothamist.

El DHS sostuvo que el ICE no tiene previsto realizar operaciones de control migratorio en los centros de votación Imagen creada con IA

La normativa exige la rescisión de los acuerdos formales de cooperación 287(g) y prohíbe a los oficiales locales retener a inmigrantes por órdenes del ICE.

Qué se vota en Nueva York el próximo 3 de noviembre

Las declaraciones de la fiscal general apuntan a los comicios de medio término del 3 de noviembre.

En Nueva York, según la página oficial de la Junta Electoral estatal, los votantes podrán emitir su sufragio para decidir sobre los siguientes cargos:

Gobernador.

Vicegobernador.

Contralor estatal (Comptroller).

Fiscal general estatal (Attorney General).

Los 26 escaños correspondientes a los distritos congresionales de Nueva York en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Los representantes de los distritos senatoriales estatales.

Los representantes de los distritos de la Asamblea estatal.

El voto anticipado podrá emitirse del sábado 24 de octubre al domingo 1° de noviembre. El día de la elección, los centros de votación abrirán de 6 a 21 hs, según la Junta Electoral estatal.