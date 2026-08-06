Casi 2000 trabajadores de Denny’s podrían recibir US$1200 en Nueva York: quiénes califican y cómo reclamar

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la recuperación de una suma total de 440.000 dólares para empleados de la cadena de restaurantes Denny’s. El acuerdo compensa las violaciones laborales que afectaron a miles de trabajadores en el oeste del estado durante varios años.

El beneficio para cada trabajador de Denny’s afectado en Nueva York

James aseguró un total de US$440.000 como restitución para el personal de los locales Denny’s. El dinero cubre pagos correspondientes a salarios que los dueños de las franquicias retuvieron de forma ilegal.

El acuerdo abarca a los trabajadores de Denny's afectados entre 2019 y el 30 de julio de 2026 Facebook Denny's

De acuerdo con el comunicado oficial, el administrador del acuerdo destinará la suma total al pago de los trabajadores perjudicados por malas prácticas administrativas. Los propietarios de Reveille Management y Top Line Restaurants deben desembolsar esta cantidad.

El beneficio surge de la falta de pago del concepto denominado “spread of hours” o pago por jornada extendida. La ley exige una compensación extra de una hora, conforme a la tasa del salario mínimo vigente al momento de realizado el turno, cuando el turno haya superado las diez horas.

En ese marco, cada beneficiario recibirá el equivalente a las horas no pagadas. El acuerdo también obliga a las empresas a pagar US$40.000 adicionales para cubrir los costos de administración del fondo.

En el hipotético caso de un empleado que trabajó más de diez horas una vez al mes desde 2019 hasta la fecha del acuerdo, según los índices de salario mínimo correspondientes a la región de la demanda, su beneficio sería el siguiente:

2019: 12 horas de US$11,10, es decir US$133,20 en total

2020: 12 horas de US$11,80, es decir US$141,60 en total

2021: 12 horas de US$12,50, es decir US$150,00 en total

2022: 12 horas de US$13,20, es decir US$158,40 en total

2023: 12 horas de US$14,20, es decir US$170,40 en total

2024: 12 horas de US$15,00, es decir US$180 en total

2025: 12 horas de US$15,50, es decir US$186 en total

2026 (enero a julio): siete meses de US$16, es decir US$112 en total

De esta manera, el monto total que recibiría ese empleado sería de US$1231. Es necesario destacar que se trata de un valor de referencia según esas condiciones.

El beneficio real para cada uno de los más de 1900 trabajadores afectados variará según los registros individuales y la tasa del salario mínimo que esté vigente en el estado al momento de realizar cada turno. En ese sentido, cada empleado debe calcular por su cuenta cuánto le corresponde.

Quiénes son elegibles para el fondo para empleados de Denny’s en Nueva York

La medida abarca a más de 1900 empleados actuales y antiguos de 23 ubicaciones de Denny’s en Nueva York. El grupo incluye a cocineros, lavaplatos, camareros, anfitriones y supervisores de los establecimientos afectados.

Los trabajadores deben haber cumplido jornadas laborales con una duración superior a las diez horas consecutivas. La investigación de la oficina de la fiscal detectó más de 20.000 turnos que cumplen con esta condición.

Cada trabajador afectado recibirá una suma conforme a la cantidad de horas extra trabajadas durante el lapso del acuerdo

El periodo de elegibilidad comprende todas las actividades laborales realizadas desde 2019 hasta el 30 de julio de 2026. Los registros de nómina y cronometraje sirvieron como prueba para identificar a los damnificados.

Cómo reclamar el dinero para trabajadores de Denny’s en Nueva York

Un administrador de acuerdos independiente se encargará de la distribución de los fondos a los empleados. Esta entidad contactará a las personas elegibles a través de correo postal, correo electrónico o mensajes de texto.

Nueva York facilita el acceso a empleos públicos

Las notificaciones incluirán los pasos necesarios para presentar un reclamo formal. En ese sentido, los trabajadores deben estar atentos a las comunicaciones oficiales para evitar fraudes de terceros ajenos al proceso.

La autoridad aclaró que los beneficiarios no deben realizar pagos para acceder a su dinero bajo ninguna circunstancia. El proceso de reclamo es gratuito y cuenta con la supervisión de las autoridades locales.