En Nueva York: la ley que entró en vigor y consiguió US$104 millones extra para trabajadores de apps

La administración del alcalde Zohran Mamdani informó que los cambios implementados este año en la ciudad de Nueva York para proteger las propinas de los repartidores de plataformas digitales generaron mayores ingresos para miles de trabajadores. Según el gobierno local, a poco más de seis meses de la entrada en vigor de las medidas, la aplicación de la normativa permitió revertir prácticas empresariales que reducían las ganancias de quienes realizan entregas a domicilio.

Leyes de propinas en Nueva York: qué cambió para los repartidores de apps

De acuerdo con un comunicado de la administración del alcalde Zohran Mamdani, un informe elaborado por el New York City Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) concluyó que la ofensiva de la ciudad contra las prácticas engañosas de las plataformas de reparto permitió que los repartidores recibieran un estimado de US$104 millones extra en propinas desde enero de 2026.

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El reporte explica que la ciudad comenzó a aplicar las nuevas protecciones para las propinas el 26 de enero de este año. A partir de ese momento, las gratificaciones otorgadas por los clientes prácticamente se duplicaron y los cerca de 70.000 repartidores que trabajan mediante aplicaciones quedaron encaminados a percibir alrededor de US$184 millones adicionales en propinas por año. Para un trabajador promedio, eso representa aproximadamente US$2287 más de ingresos anuales.

Según el comunicado oficial de la administración municipal, el objetivo de la legislación fue impedir que las plataformas tecnológicas continuaran con la utilización de diseños de sus aplicaciones que dificultaban o desalentaban que los clientes dejaran propinas al momento de completar un pedido. La ciudad sostiene que esas prácticas beneficiaban a las empresas, pero reducían de manera significativa los ingresos de quienes realizaban las entregas.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que durante años las aplicaciones ocultaron la opción para dejar propinas con el objetivo de mejorar sus propios resultados económicos. “Cambiamos la ley, la hicimos cumplir y está funcionando: US$104 millones volvieron a los bolsillos de los trabajadores que mantienen alimentada a esta ciudad, con lluvia o con sol. Nueva York no permitirá que compañías tecnológicas multimillonarias aumenten sus ganancias quitándole dinero a la gente que trabaja”, afirmó.

Cómo cambiaron las propinas en Uber Eats y DoorDash tras las nuevas leyes

El informe difundido por el DCWP señala que las modificaciones comenzaron después de que las plataformas reaccionaran a la entrada en vigor del salario mínimo para repartidores que se implementó en diciembre de 2023.

La norma prohibió que plataformas como Uber Eats y DoorDash ocultaran o dificultaran el menú para dejar propinas durante el proceso de pago Pexels

Según la ciudad, empresas como Uber Eats y DoorDash respondieron con el ocultamiento de la opción o la dificultad para acceder al menú para dejar propinas durante el proceso de compra. Las autoridades estiman que esa modificación en el diseño de las aplicaciones terminó costándoles a los repartidores alrededor de US$550 millones en propinas.

Para revertir esa situación, desde el 26 de enero de 2026 todas las aplicaciones de reparto que operan en Nueva York deben ofrecer a los clientes una opción clara para dejar propinas durante el proceso de pago.

La normativa exige que aparezca de manera visible una de las siguientes alternativas:

Una propina predeterminada del 10%.

La posibilidad de ingresar un monto personalizado.

La opción de no dejar propina.

Los datos del informe muestran un cambio inmediato tras la implementación de la medida. Durante las cuatro semanas previas a la entrada en vigor de la ley, los repartidores recibían un promedio de US$1,18 en propinas por cada entrega. En las cuatro semanas posteriores, esa cifra aumentó hasta US$2,29 por pedido, lo que representa un incremento de US$1,11 por viaje.

Repartidores de Nueva York alcanzan US$27,32 por hora mientras crecen los pedidos

Uno de los principales argumentos presentados por la ciudad es que el fortalecimiento de las protecciones laborales no redujo el interés de los consumidores por utilizar los servicios de entrega.

Según el informe citado en el comunicado oficial, la demanda continuó en crecimiento incluso después de la entrada en vigor de la legislación. Las plataformas registraron alrededor de 3,3 millones de pedidos semanales, una cifra que supera en aproximadamente 700 mil órdenes por semana el nivel observado en diciembre de 2023, cuando comenzó a aplicarse el salario mínimo para repartidores.

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El reporte también indica que los ingresos horarios totales de los trabajadores, lo que incluye salario y propinas, crecieron de manera significativa desde la implementación de las distintas reformas laborales.

En diciembre de 2023 el promedio era de US$10,48 por hora, mientras que actualmente asciende a US$27,32 por hora, lo que implica un aumento de US$16,84 por hora, equivalente a un incremento del 161%.

La administración municipal sostiene además que el estándar de salario mínimo para repartidores ya generó más de US$2000 millones adicionales en ingresos desde que comenzó a aplicarse.