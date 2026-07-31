Propinas ocultas y opciones menores al 10%: los “trucos” de las apps de delivery en Nueva York, según Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, denunció que aplicaciones de reparto como Uber Eats y DoorDash implementaron cambios en sus plataformas para reducir las propinas destinadas a los repartidores. Lo afirmó este 29 de julio durante una conferencia de prensa en el Robert F. Wagner Jr. Park, en Lower Manhattan. Allí presentó un informe del Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), según el cual la ley que obliga a mostrar claramente esa opción antes de finalizar la compra ya permitió recuperar más de US$104 millones para unos 70 mil repartidores.

Los “trucos” que denunció Mamdani contra Uber Eats y DoorDash

De acuerdo con los dichos oficiales del mandatario, las empresas modificaron deliberadamente el funcionamiento de sus aplicaciones para dificultar que los clientes dejaran propinas.

“Las megacorporaciones diseñaron trucos en sus interfaces para dificultar que los neoyorquinos dieran propina a los trabajadores de entrega”, afirmó.

Entre las prácticas señaladas por la administración se encuentran:

Establecer una propina predeterminada inferior al 10% para los pedidos realizados en Nueva York.

para los pedidos realizados en Nueva York. Ocultar la opción de dejar propina en pantallas que solo aparecían después de que la entrega hubiera finalizado.

De acuerdo con el funcionario, ese diseño hizo que muchos usuarios no vieran la posibilidad de dejar una propina al momento de pagar.

Cómo impactaron esos cambios en los ingresos de los repartidores en Nueva York

Mamdani sostuvo que las apps incrementaban sus ingresos mientras quienes realizaban las entregas recibían cada vez menos dinero.

“Mientras estas empresas recaudaban miles de millones de dólares en ingresos, la propina promedio en Uber Eats y DoorDash disminuyó de US$3,66 por entrega a apenas US$0,93“, aseguró. Según esos datos, el monto promedio destinado a propinas cayó cerca de un 75%.

Las empresas modificaron deliberadamente el funcionamiento de sus aplicaciones para dificultar que los clientes dejaran propinas Imagen compuesta

Por qué comenzó el conflicto con las aplicaciones en Nueva York

El organizador de Los Deliveristas Unidos, Abu Bakr Keï, explicó que la controversia surgió después de la implementación del salario mínimo para repartidores en el estado.

Según indicó, las empresas volvieron menos visible la opción de dejar propinas, una decisión que, de acuerdo con estimaciones oficiales, habría significado pérdidas cercanas a US$550 millones para los trabajadores.

Ante esa situación, la administración municipal impulsó una ley que entró en vigor el 26 de enero de 2026 y obliga a las plataformas a mostrar claramente la opción de dejar propina antes de finalizar cada compra. Las compañías presentaron demandas contra la normativa, pero los tribunales mantuvieron su vigencia.

Más de US$104 millones recuperados para los repartidores

El informe del DCWP sostiene que las propinas prácticamente se duplicaron durante las primeras semanas de aplicación de la ley. Según esos datos, los repartidores ya recuperaron más de US$104 millones, mientras que la administración proyecta que la medida permitirá generar US$184 millones adicionales por año, el equivalente a unos US$2287 más por trabajador.

A poco más de seis meses de su entrada en vigor, la ley de protección de propinas en Nueva York generó un estimado de 104 millones de dólares extra para los repartidores Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Mamdani

Al presentar el informe, Mamdani afirmó que la normativa busca garantizar que el dinero que los clientes deciden dejar como propina llegue directamente a quienes realizan las entregas.

“Nueva York no permitirá que las multimillonarias empresas tecnológicas aumenten sus ganancias a costa de la gente trabajadora”, concluyó.