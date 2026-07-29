Mamdani le pide ayuda a los trabajadores de Nueva York: “Cada dólar que ahorramos lo podemos destinar a los servicios”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puso en marcha una nueva etapa de su estrategia para reducir gastos dentro del gobierno municipal. La administración fijó metas de ahorro para todas las agencias de la ciudad y, al mismo tiempo, convocó a los empleados públicos para que propongan cambios que permitan eliminar desperdicios, agilizar procesos y mejorar el funcionamiento del Estado sin afectar la prestación de servicios a la población.

Mamdani convoca a empleados de Nueva York para alcanzar nuevas metas de ahorro

Según informó la oficina del alcalde en un comunicado de prensa difundido el 28 de julio, Mamdani ordenó que todas las agencias municipales identifiquen un ahorro del 2,5% para los años fiscales 2027 y 2028, además de proyectar ese mismo objetivo para los ejercicios posteriores.

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La iniciativa forma parte del plan del gobierno local para optimizar la administración pública, hacer más eficiente el uso de los recursos y procurar un uso más eficiente del dinero de los contribuyentes.

Como parte de ese proceso, la administración lanzará una encuesta voluntaria denominada Workforce Savings and Efficiency Survey. A través de esta herramienta, los empleados municipales podrán presentar propuestas para detectar gastos innecesarios, mejorar la eficiencia administrativa y simplificar procedimientos dentro de sus respectivas áreas de trabajo.

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En ese contexto, Mamdani explicó que el trabajo para mejorar la gestión pública no termina con la aprobación del presupuesto anual y sostuvo que las agencias dispondrán de tiempo suficiente para revisar sus operaciones de manera integral.

“La temporada presupuestaria puede haber terminado, pero nuestro trabajo para construir un gobierno que ofrezca más a los neoyorquinos nunca termina. Cada dólar que ahorramos haciendo que el gobierno funcione mejor es un dólar que podemos destinar a los servicios de los que dependen los neoyorquinos”, afirmó el alcalde.

La oficina del alcalde también señaló que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para construir una administración más eficiente, responsable y con mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades de los habitantes de Nueva York.

Zohran Mamdani pidió optimizar los recursos en el Estado Captura de pantalla tomada de YouTube Noticias Telemundo

Según el comunicado oficial, durante su primer mes de gestión Zohran Mamdani firmó una orden ejecutiva que obligó a todas las agencias municipales a designar un Director de Ahorros (Chief Savings Officer), una decisión que permitió identificar ahorros por US$1770 millones.

La administración destacó además otras iniciativas impulsadas durante los primeros meses de gobierno para modernizar el funcionamiento municipal. Entre ellas se encuentran:

La creación de la Commission of Government Efficiency (COGE), encargada de elaborar cinco propuestas para mejorar el funcionamiento del gobierno.

El lanzamiento del programa OPEN (Overhauling Procedures and Expanding Navigation), con más de 50 reformas regulatorias destinadas a reducir trámites y cargas burocráticas para unas 180.000 pequeñas empresas de la ciudad.

El avance del informe SPEED (Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development) para simplificar procesos vinculados a la construcción de viviendas.

La implementación del programa Public Interest Technology, que incorpora equipos de especialistas en tecnología para desarrollar soluciones digitales dentro del propio gobierno municipal.

Creado por Mamdani: qué hacen un Director de Ahorro en las agencias de Nueva York

La figura del Director de Ahorros surgió en enero de 2026, cuando Zohran Mamdani firmó la Orden Ejecutiva 12 para exigir que cada agencia municipal designe a un funcionario de alto rango como Chief Savings Officer, con la misión de revisar el funcionamiento interno, detectar gastos innecesarios y fortalecer el desempeño del gobierno de la ciudad.

En esa oportunidad, el alcalde sostuvo que ofrecer servicios públicos de calidad exige administrar cuidadosamente cada recurso disponible. “Brindar bienes públicos requiere excelencia pública. Eso significa un gobierno que respeta a los neoyorquinos utilizando cada dólar con inteligencia. Al designar un Director de Ahorros en cada agencia, estamos atacando directamente el desperdicio, reduciendo la burocracia y haciendo que los servicios municipales funcionen”, afirmó.

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Las funciones de los Directores de Ahorros en el gobierno de Nueva York

Cada organismo tuvo un plazo de cinco días para nombrar a su Director de Ahorros y garantizarle acceso al personal y a la información necesaria para desarrollar su trabajo. Una vez designados, estos funcionarios disponían de 45 días para realizar una evaluación completa del funcionamiento de sus agencias.

Entre las tareas asignadas a los Directores de Ahorros se encontraban: