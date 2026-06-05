¿Cazatesoros en el subsuelo? Entran y salen de las alcantarillas de Nueva York y la policía los investiga

En las últimas semanas se dieron a conocer múltiples videos de grupos de personas que entraban y salían de las alcantarillas en Nueva York. La policía ya inició una investigación para saber qué están buscando y advierte que se trata de una práctica ilegal y peligrosa.

Por qué el NYPD investiga a grupos que ingresan al drenaje en NYC

Aunque la investigación del Departamento de Policía de Nueva York acaba de comenzar, de acuerdo con BBC, una de las teorías sobre por qué los hombres entran a las alcantarillas de la ciudad es que están en busca de objetos de valor en el subsuelo.

Se identificó este tipo de acciones en barrios de Brooklyn y Queens. No está claro si se trata del mismo grupo de personas en todos los casos, solo se confirmó que, hasta ahora, no se han reportado heridos, no hay detenidos y la investigación continúa en curso.

Entrar a las alcantarillas no solo es ilegal, sino peligroso

Según las imágenes capturadas por cámaras de vigilancia y entregadas a la Policía de Nueva York, varios hombres retiran la tapa de una alcantarilla para luego descender al sistema de drenaje y salir horas más tarde.

El ingreso ilegal ha sido reportado en diversas alcantarillas de Nueva York

Dicha práctica, advirtió un portavoz del Departamento de Protección Ambiental de Nueva York a la BBC, es ilegal y, además, extremadamente peligrosa: “Las alcantarillas pueden presentar numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados.

Por estas razones, los ciudadanos nunca deben introducirse en tuberías, desagües, sumideros, alcantarillas o puntos de descarga”. En el plano legal, los hombres podrían enfrentar cargos de robo con allanamiento de morada si son identificados y detenidos.

Las personas que ingresan a las alcantarillas de Nueva York van equipadas

En los incidentes que fueron captados hasta ahora, de acuerdo con AP, se puede ver que las personas involucradas llevan equipo. En el video del 29 de mayo en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, se puede ver a un grupo de aproximadamente siete personas salir del drenaje con linternas, palas y herramientas.

Las cámaras de vigilancia también dejaron evidencia de tres personas vestidas con botas altas impermeables hasta la cadera y otros equipos de protección que forzaron la tapa de una alcantarilla y descendieron al interior en una calle de Queens el 5 de mayo. Finalmente, en la grabación del barrio Gravesend, Brooklyn, se ve a varias personas salir de una alcantarilla alrededor de las 2 hs (hora local) y luego dirigirse a sus autos para buscar ropa limpia.

Los hombres que ingresan a las alcantarillas llevan equipo de portección y herramientas Cap

Qué dice la policía sobre las alcantarillas de Nueva York

Después de que cámaras de seguridad registraran a varias personas cuando descendían al drenaje en algunos barrios de Nueva York, residentes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que estuvieran tramando algo.

No obstante, el Departamento de Policía y el de Protección Ambiental dijeron a AP que las autoridades inspeccionaron las alcantarillas por las que ingresaron y verificaron que no hay daños y que la infraestructura es segura.