La presión de la policía de Nueva York a Mamdani previo al Mundial 2026 anularía una promesa de campaña

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, que se celebrará el 11 de junio, el gobierno de Nueva York, con Zohran Mamdani al frente, enfrenta tensiones internas por el operativo de seguridad que demandarán los partidos y los eventos masivos previstos para el verano. La discusión se concentra en el posible aumento del gasto policial durante el campeonato.

El NYPD analiza extender los turnos durante el Mundial 2026

Según POLITICO, la comisionada del Departamento de Policía (NYPD, por sus siglas en inglés), Jessica Tisch, impulsa un esquema de turnos extendidos para reforzar la presencia de agentes durante parte del torneo, que finalizará el 19 de julio. La medida implicaría un incremento en el gasto en horas extra de los oficiales.

Se desató un debate interno en el gobierno de Mamdani por la presión del NYPD sobre los operativos de seguridad en Nueva York por el Mundial 2026 Archivo / FIFA

Las autoridades esperan que millones de personas circulen por Nueva York durante esas semanas. La Copa del Mundo coincidirá además con otros eventos masivos, como las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos y el festival marítimo Sail250.

De acuerdo con el reporte, Tisch analiza exigir turnos de 12 horas para cubrir el operativo de seguridad durante el torneo y otros eventos programados para junio y julio. El año fiscal pasado, el NYPD estuvo cerca de gastar 1000 millones de dólares en horas extras y, según el medio, este año el departamento volvería a acercarse a esa cifra.

Durante su campaña, Mamdani cuestionó ese nivel de gasto y prometió avanzar con recortes en el presupuesto destinado a horas extra de agentes policiales. Desde la alcaldía evitaron confirmar si el mandatario aprobará finalmente el esquema impulsado por Tisch, aunque reconocieron que el Mundial 2026 requerirá recursos adicionales para seguridad.

“La ciudad recibirá grandes eventos internacionales y concentraciones masivas que atraerán a millones de personas”, afirmó Tisch durante un encuentro organizado por la Association for a Better New York. La comisionada también señaló que Nueva York continúa expuesta a posibles amenazas terroristas.

Las diferencias entre Mamdani y Jessica Tisch por el gasto en NYPD durante el Mundial

Las tensiones por el Mundial vuelven a mostrar las diferencias entre Mamdani y Tisch sobre la política de seguridad de la ciudad. El alcalde llegó al poder con una postura crítica sobre el funcionamiento del NYPD, aunque decidió mantener a Tisch al frente de la policía después de asumir el cargo.

La comisionada de policía Jessica Tisch exigirá turnos de 12 horas para cubrir el operativo de seguridad durante el torneo Harvard - Harvard

La funcionaria, designada originalmente por el exalcalde Eric Adams, ya mostró diferencias con algunas propuestas impulsadas por sectores progresistas cercanos a Mamdani vinculadas a reformas policiales y control interno del departamento. Según POLITICO, la relación entre ambos se mantiene en términos profesionales pese a las diferencias políticas.

Los festejos del Mundial 2026 ya generan cambios en Nueva York

El gobierno de Mamdani impulsa distintas actividades vinculadas al Mundial, entre ellas transmisiones públicas de partidos y eventos deportivos en distintos barrios.

La ciudad anunció cinco watch parties, eventos para ver los partidos de fútbol en pantallas gigantes, una en cada distrito, además de cierres de calles frente a escuelas para organizar partidos informales.

El alcalde Zohran Mamdani lanzó una iniciativa junto al Gotham FC

Varios de esos proyectos encontraron resistencia dentro del NYPD por preocupaciones vinculadas a la seguridad y al personal disponible. Según el reporte, algunas actividades comunitarias y eventos callejeros ya fueron cancelados o reducidos tras objeciones de la policía.