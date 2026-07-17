Chris Behan, ingeniero del edificio que colapsó parcialmente en Nueva York: “El refuerzo de acero nunca se instaló”

El colapso parcial de dos columnas en una torre en remodelación de Nueva York abrió una investigación técnica y judicial que todavía no tiene una conclusión oficial. Sin embargo, los planos estructurales aprobados para la obra y las declaraciones de ingenieros que participaron o analizaron el proyecto comenzaron a delinear una hipótesis que se repite en distintos informes: un refuerzo de acero considerado esencial para soportar el peso de la ampliación aparentemente nunca fue instalado.

Chris Behan afirma que faltaba el refuerzo de acero en la torre de Nueva York

Según informó Gothamist, la empresa GACE Consulting Engineers, responsable de los planos estructurales del mayor proyecto de conversión de oficinas en viviendas de la ciudad, sostuvo que las placas de acero previstas para reforzar las columnas que terminaron doblándose no fueron instaladas antes de la falla estructural ocurrida el 7 de julio.

El ingeniero principal de la firma, Chris Behan, atribuyó directamente la falla estructural a la ausencia de ese elemento constructivo. En una declaración escrita, citada por Gothamist, afirmó: “El refuerzo desde el piso 19 hasta la parte superior del piso 21, que habría aumentado significativamente la resistencia de las columnas, nunca fue instalado. La estructura no fue reforzada como exigía el diseño de GACE”.

De acuerdo con los planos aprobados por el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, las dos columnas afectadas debían incorporar placas de acero a lo largo de varios niveles para soportar la carga adicional generada por la ampliación del edificio. La investigación oficial todavía no determinó qué provocó exactamente la falla, aunque la documentación revisada muestra que ese refuerzo estaba contemplado desde el diseño original.

Un portavoz del Departamento de Edificios evitó pronunciarse sobre si el acero fue efectivamente colocado. El vocero Andrew Rudansky señaló: “Nuestra investigación sobre la falla estructural en 235 East 42nd Street continúa y todavía no hemos determinado qué factores condujeron al incidente”.

La ampliación de la antigua sede de Pfizer aumentó la carga sobre las columnas

La construcción corresponde a la antigua sede de Pfizer, un edificio de 33 plantas que está siendo transformado por la desarrolladora MetroLoft en un complejo residencial de aproximadamente 1600 departamentos, el mayor proyecto de conversión de oficinas a viviendas de la ciudad.

Como parte de esa transformación, el inmueble recibió una importante expansión vertical. El proyecto incorporó diez niveles sobre el sector sostenido por las columnas afectadas y elevó en cuatro pisos la altura de la estructura original de 33 plantas, lo que incrementó considerablemente las cargas que debían soportar los elementos existentes.

Chris Behan, ingeniero principal de GACE Consulting Engineers, confirmó que las placas de acero esenciales, exigidas para reforzar las columnas entre los pisos 19 y 21, no formaban parte de la estructura en el momento del incidente del 7 de julio Angelina Katsanis - FR172095 AP

Tras el incidente, las autoridades evacuaron la torre de 37 pisos y también ordenaron desalojos preventivos en edificios cercanos por temor a un colapso mayor. Posteriormente, el Departamento de Edificios consideró que la estructura podía mantenerse en pie luego de completar trabajos de apuntalamiento de emergencia entre el noveno piso y la azotea.

Los planos de 235 East 42nd Street exigían placas de acero en las columnas

La revisión de cientos de planos estructurales realizada por Gothamist encontró que las dos columnas deformadas debían reforzarse desde el piso nueve hasta el 21, justamente debajo de la ampliación construida sobre la torre original.

Los documentos especificaban que las tradicionales columnas metálicas con forma de “I” debían transformarse en una especie de caja de acero mediante la incorporación de placas soldadas en sus laterales. Esa modificación tenía como objetivo aumentar significativamente su capacidad para soportar las nuevas cargas.

La investigación periodística también reveló que una versión inicial del resumen del incidente publicada por el Departamento de Edificios atribuía expresamente la falla a la ausencia de ese refuerzo. El texto señalaba: “La falta de proporcionar el refuerzo de acero conforme a los planos aprobados provocó el incidente”. Sin embargo, esa referencia fue eliminada posteriormente del sitio oficial.

Ingenieros analizan las imágenes y advierten que no aparece el refuerzo de acero

El análisis realizado por The New York Times llegó a una conclusión muy similar tras obtener los planos mediante un pedido de acceso a la información pública y compararlos con fotografías y videos del lugar.

El edificio, actualmente en proceso de convertirse en un complejo de 1600 departamentos, soportaba una expansión de 14 nuevos niveles sobre la estructura original Facebook New York City Fire Department (FDNY)

Según el diario, las placas de acero debían convertir las columnas originales con forma de “I” en pilares con apariencia de caja, una diferencia visual que varios ingenieros consideran fácilmente identificable incluso con el recubrimiento ignífugo aplicado sobre la estructura.

El ingeniero estructural Daniel Linzell, decano de ingeniería del Worcester Polytechnic Institute, explicó que los planos eran inequívocos. “Hace referencia y muestra placas que deben agregarse, y consiste en tomar la ‘I’ y convertirla en una caja”, indicó. Tras revisar las imágenes añadió: “No veo evidencia que confirme que esas placas fueron agregadas a las columnas que aparecen en las fotografías”.

Una conclusión similar expresó Joe DiPompeo, ex presidente del Structural Engineering Institute de la American Society of Civil Engineers. “En esas imágenes está claro que eso no es lo que hay. Estamos viendo que el refuerzo no fue instalado como describían los planos”, afirmó.