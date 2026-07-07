Colapsaron dos columnas de un edificio en Nueva York y evacuaron varias torres: la alerta de los bomberos

Una emergencia estructural alteró la actividad en Midtown Manhattan luego de que se detectaran fallas en un edificio de 37 pisos que se encuentra en proceso de reconversión de oficinas a viviendas. El incidente derivó en un operativo encabezado por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), el Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés) y otras agencias municipales.

Qué ocurrió en el edificio de Midtown Manhattan

El problema fue identificado en el piso 21 del inmueble situado en el 235 de East 42nd Street, donde dos columnas de soporte presentaron deformaciones. Los equipos que inspeccionaron la construcción también encontraron grietas y sectores con hundimientos en ese nivel.

FDNY crews and city officials are investigating structural damage at a Midtown building under construction.



Multiple buildings have been evacuated after two interior columns "buckled," causing bricks to fall from the former Pfizer headquarters at East 42nd Street, the FDNY said.… pic.twitter.com/PAVtuTgA9h — Spectrum News NY1 (@NY1) July 7, 2026

Según informó el FDNY, la llamada de emergencia fue recibida poco antes de las 8 hs (hora local) del martes. Al llegar al lugar, los especialistas comprobaron que la estructura registraba movimientos, lo que impidió el ingreso inmediato de los ingenieros encargados de las tareas de estabilización.

Ante el riesgo de un colapso localizado, las autoridades de Nueva York ordenaron la evacuación inmediata de siete edificios cercanos Facebook New York City Fire Department (FDNY)

El jefe del Departamento, John Esposito, explicó que las vigas de acero comenzaron a deformarse bajo la carga que soporta la construcción. “Evacuamos el inmueble e iniciamos evacuaciones de los edificios circundantes. El edificio ha seguido moviéndose desde que estamos en el lugar”, señaló.

Para seguir la evolución del inmueble, el FDNY desplegó drones y sistemas de monitoreo capaces de detectar desplazamientos en la estructura. Asimismo, en un video publicado por Spectrum News se pudo observar el despliegue de los bomberos.

Equipos de emergencia y sensores de alta tecnología monitorean los movimientos constantes en el armazón Facebook New York City Fire Department (FDNY)

Evacuaciones y cierre de calles en Nueva York

El operativo incluyó el desalojo de entre siete y nueve edificios cercanos, entre ellos oficinas, hoteles y otros establecimientos ubicados en el área afectada. También fue reubicada la comunidad educativa de la Escuela Internacional Kennedy, integrada por alrededor de 400 estudiantes, según The New York Times.

La Policía de Nueva York cerró el tránsito entre las calles 40 y 45, desde la First Avenue hasta la Third Avenue y creó una zona restringida mientras continúan las evaluaciones técnicas.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas y que todos los trabajadores que se encontraban en la obra fueron localizados durante las primeras horas del operativo.

“Mi equipo está en contacto cercano con funcionarios de la ciudad tras el incidente en Midtown Manhattan. El Estado está listo para proporcionar cualquier asistencia necesaria. Por favor, eviten el área mientras los equipos de emergencia continúan su trabajo", publicó la gobernadora Kathy Hochul en redes sociales.

La obra que estaba en marcha y las hipótesis bajo análisis

De acuerdo con The New York Times, el inmueble intervenido perteneció anteriormente a la farmacéutica Pfizer y actualmente forma parte de un proyecto para convertir el edificio en un complejo residencial con más de 1600 departamentos.

Durante la remodelación se incorporó una ampliación de 11 niveles sobre una estructura existente de 22 pisos, por lo que buscaba alcanzar un total de 37 plantas. Entre las líneas de investigación figura determinar si esa modificación tuvo relación con la deformación de las columnas.

“Los socorristas y los ingenieros estructurales trabajan estrechamente con el ingeniero del proyecto para desarrollar planes para apuntalar el piso afectado. Si se considera que el piso es seguro, los ingenieros entrarán y comenzarán a apuntalar el edificio”, dijo el alcalde Zohran Mamdani en una conferencia desde el lugar.

Los ingenieros preparan un plan para instalar puntales y cerchas en el piso 21 con el objetivo de redistribuir el peso y reducir el riesgo de un colapso localizado. Sin embargo, esas tareas solo comenzarán cuando los sensores indiquen que el movimiento del edificio alcanzó niveles compatibles con un ingreso seguro.

“Esta es una situación extremadamente seria, y estoy agradecido con nuestros socorristas por llegar rápidamente al sitio y con los neoyorquinos por reaccionar con calma y urgencia”, señaló el alcalde.