Los investigadores determinan que la falla que hizo colapsar el edificio de Surfside se había originado tres semanas antes

WASHINGTON.- A casi cinco años del colapso del complejo de condominios Champlain Towers South en Surfside, Miami, que dejó 98 muertos el 24 de junio de 2021, investigadores federales concluyeron mediante un exhaustivo informe que el fallo estructural se había originado unas tres semanas antes del momento del derrumbe bajo la plataforma de la pileta, como consecuencia de deficiencias en el diseño y la construcción.

El informe publicado el lunes por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) confirmó los hallazgos preliminares presentados el año pasado, que señalaban que en el momento de la falla las conexiones entre la losa y las columnas de la plataforma de la pileta tenían “márgenes de seguridad críticamente bajos”.

El colapso del complejo de condominios Champlain Towers South en Surfside, Miami, dejó 98 muertos Gerald Herbert - AP

Según los investigadores, el fallo desencadenó un efecto dominó lento e imperceptible en el edificio de 13 plantas, y confirmó las hipótesis que tenían varios especialistas sobre el derrumbe que conmocionó a Miami. Entre los 98 muertos hubo cuatro con nacionalidad argentina.

La investigación detalló cómo al fallar las conexiones iniciales entre la losa y las columnas, la losa de hormigón de la plataforma de la pileta comenzó a deformarse y agrietarse silenciosamente durante 21 días, lo que progresivamente transfirió una enorme carga a las columnas adyacentes.

El equipo del NIST determinó que el diseño estructural del edificio -construido en 1981 y situado frente al mar, al norte del límite de Miami Beach- no cumplía con los requisitos del código de construcción y que la ejecución de la obra no se ajustaba a esos parámetros. Esas deficiencias, sumadas a varios de corrosión por su ubicación y a modificaciones que le sumaron peso a la plataforma de la pileta comprometieron la estructura, añadieron.

Los investigadores hicieron referencia a la instalación de estructuras de jardinería y un grueso pavimento de piedra en la plataforma de la pileta durante la década de 1990, que sometió al edificio a una tensión adicional al añadir mucho peso no previsto a una losa ya deficiente.

“Cuando las estructuras de los edificios se diseñan y construyen conforme a los códigos y normas exigidos, cuentan con márgenes de seguridad frente a fallos. Es decir, deberían ser capaces de soportar mucha más carga de la prevista”, señaló Judith Mitrani-Reiser, investigadora principal del NIST.

Today, NIST’s National Construction Safety Team released its technical findings on the cause of the partial collapse of the Champlain Towers South building on June 24, 2021, which took the lives of 98 people.



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“Sin embargo, en el caso de Champlain Towers South, estos márgenes de seguridad fueron insuficientes desde el principio”, amplió.

En las semanas previas al colapso, del que este miércoles se cumplen cinco años, el edificio mostró señales físicas de advertencia que pasaron desapercibidas, según el informe del NIST. Entre ellas enumeró una puerta corrediza de vidrio de una vivienda que se salió de su marco, portones de entrada que se desplazaron y quedaron bloqueados, y un aumento de las filtraciones de agua a través del techo del garaje horas antes del derrumbe definitivo.

Los expertos del NIST todavía están preparando un informe final que incluirá más pruebas de respaldo a sus conclusiones sobre el derrumbe en Surfside, que ocurrió a la 1.22 de la madrugada, cuando muchos de los residentes dormían. Las autoridades calificaron la investigación sobre aquel derrumbe en Surfside como una de las más complejas jamás realizadas en torno a un fallo estructural.

El colapso del complejo de condominios Champlain Towers South en Surfside, Miami, dejó 98 muertos. Michael Reaves - Getty Images North America

Tres años antes del colapso, un consultor había encontrado evidencia de “daños estructurales importantes” en el área de la plataforma de la pileta y problemas “abundantes” alrededor de las columnas, mientras que los residentes ya preparaban un proyecto de reparación multimillonario en el edificio, recordó The New York Times.

Hace cuatro años, fue aprobado un acuerdo de indemnización por 1021 millones de dólares para compensar a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del colapso del Champlain Towers South. La empresa contratada para gestionar la seguridad del edificio ya abonó la mayor parte de la suma, según reportes de la prensa local.

A casi cinco años del derrumbe, en la zona se mantiene un memorial con una cartel con los nombres de las 98 víctimas fatales, desde un bebé de un año hasta una mujer de 92. “Es un recordatorio lamentable de la magnitud de esta tragedia”, le dijo al medio NPR Martin Langesfeld, cuya hermana Nicole -de 26 años e hija de argentinos- y su esposo, Luis Sadovnik, de 28, murieron en el derrumbe.

“Son más que simples nombres. Son historias. Son familias”, agregó Langesfeld.