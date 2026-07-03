Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
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