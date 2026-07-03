Ola de calor en Nueva York: qué productos no pueden subir de precio y dónde denunciar aumentos prohibidos
Las temperaturas en algunas regiones del estado pueden superar los 100 °F
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El estado de Nueva York atraviesa una alerta meteorológica por la ola de calor. En ese marco, las autoridades estatales reforzaron las normativas para proteger a consumidores y a trabajadores expuestos a riesgos por las altas temperaturas.
Alerta por calor en Nueva York: los productos que no pueden subir de precio
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronostica para este jueves 2 de julio y el viernes 3 las temperaturas más altas de todo el año. Se estima una sensación térmica cercana a los 100 °F (37,8 °C) en gran parte del estado.
Ante esta emergencia, una ley estatal contra la especulación de precios en Nueva York prohíbe a las empresas aumentar “injustamente” el costo de bienes y servicios esenciales. Esta normativa abarca a vendedores, minoristas y proveedores que busquen obtener ganancias excesivas por la vulnerabilidad pública ante el calor.
La restricción incluye insumos críticos para la salud, seguridad y bienestar de la población general. Entre los productos protegidos se encuentran:
- Alimentos
- Agua
- Unidades de aire acondicionado
- Generadores
- Baterías
- Linternas
- Opciones de transporte
Cómo denunciar abusos comerciales en medio de la ola de calor en Nueva York
La fiscal general Letitia James exhortó a los ciudadanos a presentar quejas formales ante la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) si detectan precios excesivos. El objetivo es sancionar a quienes pongan en riesgo a los consumidores mediante prácticas comerciales desleales durante la alerta climática.
Para realizar la denuncia, los consumidores deben informar detalladamente sobre los precios observados e informar las fechas y lugares exactos. Asimismo, se solicita proporcionar copias de recibos de compra y fotografías de los costos anunciados para sustentar la acusación.
Las sanciones económicas para quienes infrinjan esta ley pueden alcanzar los 25.000 dólares por cada falta cometida. Los neoyorquinos tienen la opción de completar su queja en línea o comunicarse directamente llamando al número telefónico 800-771-7755.
Las recomendaciones de las autoridades ante el calor extremo en Nueva York
Las autoridades estatales y el Departamento de Salud de Nueva York difundieron una serie de consejos y recursos para prevenir problemas de salud:
- Centros de enfriamiento: utilizar los espacios públicos como bibliotecas, iglesias y centros recreativos con aire acondicionado. Las ubicaciones disponibles se pueden consultar a través del buscador estatal.
- Hidratación: mantenerse hidratado constantemente y tomar descansos regulares en caso de efectuar actividades o trabajar bajo el sol.
- Identificación de síntomas: reconocer signos de alerta como irritación de la piel, náuseas, debilidad, mareos y sudoración excesiva para actuar con rapidez.
- Derechos laborales: los trabajadores expuestos tienen derecho a permisos remunerados por enfermedad si se sienten enfermos a causa del calor, independientemente de su estatus migratorio.
- Atención médica: cualquier lesión o enfermedad laboral, entre las que se incluyen las insolaciones, debe ser atendida de inmediato y está cubierta por la compensación laboral.
- Protección contra represalias: es ilegal que un empleador sancione o tome represalias contra un trabajador por utilizar licencias médicas o presentar reclamaciones ante la Junta de Compensación.
- Guías adicionales: consultar la guía del Departamento de Salud de Nueva York para obtener información detallada sobre cómo mantenerse fresco y seguro.
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