Ola de calor en Nueva York: qué productos no pueden subir de precio y dónde denunciar aumentos prohibidos

El estado de Nueva York atraviesa una alerta meteorológica por la ola de calor. En ese marco, las autoridades estatales reforzaron las normativas para proteger a consumidores y a trabajadores expuestos a riesgos por las altas temperaturas.

Alerta por calor en Nueva York: los productos que no pueden subir de precio

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronostica para este jueves 2 de julio y el viernes 3 las temperaturas más altas de todo el año. Se estima una sensación térmica cercana a los 100 °F (37,8 °C) en gran parte del estado.

Las autoridades de Nueva York prohibieron que el agua y otros productos esenciales aumenten de precio en medio de la ola de calor Freepik

Ante esta emergencia, una ley estatal contra la especulación de precios en Nueva York prohíbe a las empresas aumentar “injustamente” el costo de bienes y servicios esenciales. Esta normativa abarca a vendedores, minoristas y proveedores que busquen obtener ganancias excesivas por la vulnerabilidad pública ante el calor.

La restricción incluye insumos críticos para la salud, seguridad y bienestar de la población general. Entre los productos protegidos se encuentran:

Alimentos

Agua

Unidades de aire acondicionado

Generadores

Baterías

Linternas

Opciones de transporte

Cómo denunciar abusos comerciales en medio de la ola de calor en Nueva York

La fiscal general Letitia James exhortó a los ciudadanos a presentar quejas formales ante la Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) si detectan precios excesivos. El objetivo es sancionar a quienes pongan en riesgo a los consumidores mediante prácticas comerciales desleales durante la alerta climática.

Nueva York abrió un formulario de quejas para denunciar abusos comerciales en medio de la ola de calor Sitio oficial gobierno de Nueva York

Para realizar la denuncia, los consumidores deben informar detalladamente sobre los precios observados e informar las fechas y lugares exactos. Asimismo, se solicita proporcionar copias de recibos de compra y fotografías de los costos anunciados para sustentar la acusación.

Las sanciones económicas para quienes infrinjan esta ley pueden alcanzar los 25.000 dólares por cada falta cometida. Los neoyorquinos tienen la opción de completar su queja en línea o comunicarse directamente llamando al número telefónico 800-771-7755.

Las recomendaciones de las autoridades ante el calor extremo en Nueva York

Las autoridades estatales y el Departamento de Salud de Nueva York difundieron una serie de consejos y recursos para prevenir problemas de salud:

Centros de enfriamiento : utilizar los espacios públicos como bibliotecas, iglesias y centros recreativos con aire acondicionado. Las ubicaciones disponibles se pueden consultar a través del buscador estatal.

: utilizar los espacios públicos como bibliotecas, iglesias y centros recreativos con aire acondicionado. Las ubicaciones disponibles se pueden consultar a través del buscador estatal. Hidratación : mantenerse hidratado constantemente y tomar descansos regulares en caso de efectuar actividades o trabajar bajo el sol.

: mantenerse hidratado constantemente y tomar descansos regulares en caso de efectuar actividades o trabajar bajo el sol. Identificación de síntomas : reconocer signos de alerta como irritación de la piel, náuseas, debilidad, mareos y sudoración excesiva para actuar con rapidez.

: reconocer signos de alerta como irritación de la piel, náuseas, debilidad, mareos y sudoración excesiva para actuar con rapidez. Derechos laborales: los trabajadores expuestos tienen derecho a permisos remunerados por enfermedad si se sienten enfermos a causa del calor, independientemente de su estatus migratorio.

La recomendación de Hochul por el calor en Nueva York