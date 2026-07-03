Qué se espera este 4 de julio en Nueva York: ¿habrá operativos federales con presencia del ICE?

Hasta este jueves 2 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no anunció un operativo específico para el feriado del 4 de julio en Nueva York. Aun así, los antecedentes recientes muestran actividad federal en la ciudad y anuncios sobre un mayor despliegue impulsado por la administración de Donald Trump.

Arrestos migratorios en Nueva York: el informe que marcó una suba del 71%

Una auditoría encargada por la ciudad de Nueva York en mayo registró un incremento de las detenciones migratorias desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Según Reuters, los arrestos crecieron un 71% entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026.

Los antecedentes recientes muestran más actividad migratoria federal en la ciudad Fotomontaje realizado con IA

El informe indicó que 5567 personas fueron arrestadas por agentes de inmigración en el área de Nueva York. Más de la mitad de esos procedimientos ocurrieron en 26 Federal Plaza, el edificio de Manhattan donde funcionan el tribunal de inmigración y la sede local del ICE.

Tom Homan y el ICE: el plan de refuerzo federal que apunta a Nueva York

En junio de 2026, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera” de la administración Trump, anticipó un refuerzo de agentes federales hacia Nueva York. De acuerdo con USA Today, el funcionario dijo que había revisado un plan operativo y sostuvo que la ciudad vería “más agentes del ICE” que nunca.

Homan relacionó ese anuncio con una promesa hecha a la gobernadora Kathy Hochul, después de que el estado avanzara con una norma para limitar la cooperación estatal y local con autoridades migratorias en cárceles. El funcionario señaló que el despliegue “está llegando”, pero no precisó fechas, puntos de intervención ni acciones concretas.

Acuerdos 287(g) en Nueva York: qué agencias colaboran con el ICE

El ICE mantiene un listado oficial de jurisdicciones con acuerdos 287(g), un programa que permite a agencias estatales y locales colaborar en funciones migratorias. Según la actualización del 1 de julio, existen convenios de ese tipo en 39 estados y dos territorios.

En el caso de Nueva York, la Unión de Libertades Civiles de este estado (Nyclu, por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado que, hasta febrero, había 12 agencias de seguridad en nueve condados y ciudades del estado con acuerdos vigentes. Entre ellas figuran oficinas del sheriff y departamentos policiales de distintas jurisdicciones, como:

Rensselaer

Broome

Nassau

Niagara

Madison

Cattaraugus

Otsego

Steuben

Camden

Allegany Village

Wayland

4 de julio en Nueva York: el operativo del NYPD para fuegos artificiales y Sail 250

Aunque el ICE no comunicó un operativo especial, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) sí tendrá un esquema reforzado por las celebraciones del Día de la Independencia, el Mundial 2026 y otros eventos masivos programados para esos días.

Una auditoría local registró un aumento del 71% en los arrestos federales Fotomontaje realizado con IA

La comisionada Jessica Tisch indicó a ABC7 que habrá una “gran presencia policial” en los frentes costeros, donde se esperan cientos de miles de personas para ver el desfile de barcos y los fuegos artificiales. También se aplicarán revisiones similares en los puntos de concentración del sábado 4 de julio por la noche.

Según la funcionaria, no existen amenazas “específicas o creíbles” contra las celebraciones, pero el despliegue responde al contexto de violencia y ataques recientes en Estados Unidos y el exterior.