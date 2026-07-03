Confirmado: qué abre y qué cierra este 4 de julio en Nueva York

Nueva York se prepara para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos este 4 de julio en su 250° aniversario, con diversos eventos y ajustes en sus servicios habituales. La ciudad combina las festividades tradicionales del feriado federal con la disputa de los octavos de final del Mundial 2026.

Servicios y establecimientos que operarán con normalidad este 4 de julio en Nueva York

La mayoría de los supermercados y farmacias mantendrán sus puertas abiertas durante esta jornada festiva. No obstante, muchos establecimientos operarán con horarios reducidos, por lo que es recomendable verificar cada sucursal antes de acudir.

El 4 de julio Estados Unidos celebrará el 250° aniversario de su independencia Freepik

Restaurantes y bares: la gran mayoría de los locales gastronómicos, cafeterías y establecimientos de comida rápida brindarán servicio, especialmente en zonas turísticas.

la gran mayoría de los locales gastronómicos, cafeterías y establecimientos de comida rápida brindarán servicio, especialmente en zonas turísticas. Transporte público: el metro y los autobuses de la MTA suelen operar con horario de sábado durante el feriado, aunque pueden registrarse demoras o cambios cerca de los puntos de celebración. Además, el NYC DOT informó que el Staten Island Ferry suspenderá su servicio el 4 de julio de 8 a 13.30 hs y de 20 a 22 hs por restricciones de la Guardia Costera vinculadas con los actos del 250° aniversario.

el metro y los autobuses de la MTA suelen operar con horario de sábado durante el feriado, aunque pueden registrarse demoras o cambios cerca de los puntos de celebración. Además, el NYC DOT informó que el Staten Island Ferry suspenderá su servicio el 4 de julio de 8 a 13.30 hs y de 20 a 22 hs por restricciones de la Guardia Costera vinculadas con los actos del 250° aniversario. Cajeros automáticos: las operaciones digitales y el acceso a cajeros automáticos permanecerán disponibles para los usuarios más allá del feriado federal.

Cierres previstos y ajustes administrativos para el 4 de julio en Nueva York

Debido a la naturaleza del feriado federal, gran parte de las instituciones gubernamentales y entidades financieras suspenderán su atención presencial. En ese marco, es fundamental planificar los trámites y compras con antelación para evitar inconvenientes.

El feriado del 4 de julio altera servicios clave en Estados Unidos, con cierres y horarios especiales durante el fin de semana largo Magnific

Oficinas postales: el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) cerrará todas sus oficinas y no realizará entregas regulares de correo el 4 de julio.

el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) cerrará todas sus oficinas y no realizará entregas regulares de correo el 4 de julio. Bancos y dependencias públicas: la mayoría de los bancos (entre ellos Bank of America, TD Bank y los pertenecientes al Federal Reserve Financial Services), oficinas gubernamentales y cortes judiciales no brindarán servicio de atención al público.

la mayoría de los bancos (entre ellos Bank of America, TD Bank y los pertenecientes al Federal Reserve Financial Services), oficinas gubernamentales y cortes judiciales no brindarán servicio de atención al público. Mercados financieros: la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) y el Nasdaq permanecerán cerrados el viernes 3 de julio por la conmemoración del feriado.

la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) y el Nasdaq permanecerán cerrados el viernes 3 de julio por la conmemoración del feriado. Tiendas Costco : la cadena confirmó que sus instalaciones permanecerán cerradas durante el sábado 4 de julio.

la cadena confirmó que sus instalaciones permanecerán cerradas durante el sábado 4 de julio. Servicios municipales: las oficinas administrativas y las bibliotecas públicas cerrarán o ajustarán sus horarios de funcionamiento.

Puntos de observación para el espectáculo de fuegos artificiales en Nueva York

El tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s, que celebra su 50.ª edición, será uno de los eventos principales de la noche. Este año el despliegue comenzará a las 21.25 hs (hora local).

Los fuegos artificiales serán lanzados desde el Puente de Brooklyn, el East River y el río Hudson, lo cual amplía las áreas de visibilidad. El público podrá observar el evento de forma gratuita desde diversos puntos en Manhattan, Brooklyn y Nueva Jersey.

El Día de la Independencia en Estados Unidos

Debido a la alta concurrencia, las autoridades implementarán controles de seguridad y cierres de calles desde la tarde. Se recomienda llegar con varias horas de anticipación a los lugares seleccionados, ya que el tránsito vehicular sufrirá importantes complicaciones al finalizar la jornada.

Además, la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó 100 mil boletos gratis para disfrutar los fuegos artificiales. “Desde Brooklyn Bridge Park hasta el Seaport y la FDR, estamos abriendo nuestros espacios públicos para que los neoyorquinos puedan reunirse y disfrutar juntos de esta noche”, dijo el mandatario demócrata.