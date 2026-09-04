Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 16%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas
  1. Francisco Cerúndolo en el US Open: victoria en cinco sets y el punto que rememoró a uno de Federer
    1

    Francisco Cerúndolo en el US Open: pase a la tercera ronda y el punto que rememoró a uno de Roger Federer en 2002

  2. La primera reacción de la prensa inglesa al discurso de Milei
    2

    La primera reacción de la prensa inglesa al discurso de Milei: “Es algo del pasado”

  3. Milei habló en cadena nacional sobre las Islas Malvinas: “Es la causa más sagrada de los argentinos”
    3

    Javier Milei en cadena nacional por Malvinas, EN VIVO: “Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente”, advirtió el Presidente

  4. La dura advertencia de María Corina Machado por el acuerdo petrolero con EE.UU.
    4

    María Corina Machado denuncia el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos