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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 16%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 16%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
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