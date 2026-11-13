Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 1,10 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Noroeste

: 6 a 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York