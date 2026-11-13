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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 1,10 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
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