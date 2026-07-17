Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 63 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 97%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Suroeste

: 8 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 97%

: 97% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 97%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.