Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 62 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Sur

: 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.