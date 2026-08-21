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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 62 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 60%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 60%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
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