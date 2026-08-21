Rosario Central perdió con Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El atropello de Emanuel Coronel para cometer un foul innecesario, la pegada de un distinguido como Memphis Depay y el anticipo de Breno Bidon para tocar la pelota y desviarla, la combinación de factores que determinaron el triunfo de Corinthians por 1 a 0 sobre Rosario Central y la clasificación del Timao para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Una diferencia que los paulistas descubrieron en el momento más incómodo del juego, cuando jugaban con un futbolista menos por la expulsión de Raniele, y Enzo Copetti había desperdiciado un mano a mano ante el arquero Hugo Souza. Corinthians volvió a celebrar ante los canallas como hace 26 años, aquella vez por penales, y será el rival de Estudiantes en los cuartos de final. Rosario Central volvió a decepcionar en los mata-mata.

Ignacio Ovando remata de cabeza entre camisetas de Corinthians: Rosario Central volvió a decepcionar en partidos de mata-mata Andre Penner - AP

Un cambio de roles, respecto al partido en el Gigante de Arroyito. Otra actitud y responsabilidad enseñó Corinthians en el inicio: los defensores laterales posicionados en campo rival, en particular Mateuzinho, el volante peruano André Carrillo como eje en el comienzo de la acción y sin ubicación fija para escapar del radar de los mediocampistas canallas… La inquietante presencia de Kaio César, recostado sobre la derecha, y la figura del capitán Rodrigo Garro para conectar entre los volantes y los delanteros.

Esa superioridad no se traducía en situaciones de riesgo, hasta que una mala decisión de Ángel Di María y un despeje aún peor de Ignacio Ovando le dio a Corinthians la primera chance: remató Garro y respondió Jeremías Ledesma, que más tarde le ahogó el festejo a Kaio César. A esa altura, Rosario Central no lograba contrarrestar con marca ni juego: Enzo Copetti perdía siempre antes los dos zagueros centrales en el juego aéreo, Di María y Jaminton Campaz no intervenían y Alan Rodríguez -que tomó el lugar de Giovanni Cantizano- con el correr de los minutos recién encontró su lugar: fue una ayuda más para el doble cinco que compusieron Franco Ibarra y Federico Navarro, que una ayuda para la generación de juego.

Jaminton Campaz desborda a Matheuzinho en el Neo Quimica Arena: el colombiano alternó buenas y malas y fue reemplazado en el segundo tiempo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Los de afuera reclamaban y los protagonistas no colaboraban, entre forcejeos y foules: demasiado ímpetu y escasas ideas para progresar con asociaciones de pases. Todo era forzado y exigido en el campo. La pelota parada parecía ser el argumento canalla, pero no estuvo bien ejecutada y así desaprovechaba las aproximaciones a Hugo Souza, que temía más por la costumbre de sus compañeros de habilitar con la cabeza en lugar de despejar, que por la propuesta canalla. Un remate de Gastón Ávila, de 35 metros, lo mejor que enseñó Rosario Central en el primer tiempo, donde después del cuarto de hora inicial robó la pelota, pero no escaló en ofensiva.

Con la estadística en contra, porque solamente en tres de las nueve veces que definió una serie en Brasil salió victorioso -en 1998, frente a Atlético Mineiro, por la Copa Conmebol, y en 2024, ante Inter, de Porto Alegre, por los 8avos de final de la Copa Sudamericana-, y con una única llave frente a Corinthians, en 2000, en la misma instancia que ahora y por la Copa Libertadores, donde el Timao se impuso en la serie de penales, Rosario Central apostó al orden y se olvidó de la audacia, aunque en tiempos recientes los clubes argentinos lograron romper el poderío de los brasileños.

Menphis Depay forcejea con Julián Fernández: la estrella neerlandesa ingresó y con una estocada modificó el resultado Andre Penner - AP

La final de la Recopa Sudamericana 2026, una muestra: Lanús se hizo gigante en el Maracaná ante Flamengo. Pero en esta aventura de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia se impuso a Fluminense en Río de Janeiro, y Platense al Timao -ya clasificado-, en San Pablo, en la etapa de grupos; por la Copa Sudamericana, San Lorenzo envuelto en sus múltiples problemas institucionales, económicos y deportivos, empató con Santos.

Andre Carrillo aprieta a Ángel Di María , que no pesó en la serie con Corinthians; Rosario Central no supo explotar la superioridad numérica en los dos partidos contra el Timao MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El regreso de Memphis Depay al plantel de Corinthians se exhibió como una demostración del poderío económico de los clubes de Brasil en el mercado de pases. La estrella neerlandesa, que jugó el último Mundial 2026 para su selección -es el máximo artillero, con 55 goles- después de idas y venidas, que incluyeron amenazas de los torcedores al presidente Osmar Stábile, renovó el contrato, por dos años, y percibirá entre el saldo de la deuda y el nuevo vínculo 25 millones de dólares. Una cifra que se presenta alejada de las economías argentinas.

El retorno estuvo dominado por los foules: Agustín Sandez multiplicó los golpes contra Kaio César y Campaz fue víctima de una infracción violenta, que el árbitro venezolano Alexis Herrera omitió. La pelota fuera de control -no ayudó el césped híbrido, que hizo que el balón fuera indominable- y los jugadores que poco ayudaron a la expectativa que se generó: Raneile le aplicó un planchazo a Copetti y Emanuel Coronel le apoyó el brazo en la cara a Garro. Llamado por el árbitro VAR, Nicolás Gallo, Raniele recibió la tarjeta roja por la acción. Como en Rosario, Corinthians se quedaba con un jugador menos por expulsión. La sanción no aplicó los ánimos: Pedro Raúl castigó dos veces a Ovando...

El resumen de la derrota y eliminación de Rosario Central

De repente, el marco se le presentó favorable a Rosario Central: que pasó a ser el dominador de la pelota y del campo, ante un rival que se limitó a esperar recostándose sobre su área, aguardando un contraataque que le diera oxígeno. Pero como en el primer tiempo, la osadía era un elemento que el canalla no sacaba a relucir. Con la pausa de hidratación, el técnico Jorge Almirón apuntó a que debían recibir perfilados de frente al arco y no de espalda para hacer prevalecer la ventaja, mientras que en Corinthians la respuesta fue aferrarse a la jerarquía de Depay, que reemplazó a Pedro Raúl.

Copetti falló un mano a mano, en la única ocasión que logró superar a sus marcadores, y el canalla jugó una carta ofensiva con la idea de evitar los penales: Cantinzano ingresó por Ibarra; al mismo tiempo, Julián Fernández suplantó a Campaz. Llegó la falta sin razón de Coronel y Corinthians hizo su negocio para eliminar a Rosario Central como hace 26 años.