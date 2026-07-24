Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 66 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sur

: 6 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.