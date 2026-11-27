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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 8,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 16 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia