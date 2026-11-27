El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 8,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 10 a 16 mph, Oeste

: 10 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York