Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Suroeste

: 3 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 17%

: 17% Pronóstico: mayormente nublado y luego baja probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 12 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 87%.

: 87%. A la noche, se espera una temperatura de 0 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.