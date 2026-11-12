Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 1,10 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: llovizna probable.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: llovizna probable.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 10 a 14 mph, Noreste

: 10 a 14 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: llovizna probable

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 0 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 36%.