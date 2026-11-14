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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 6,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia y nieve probables.
La probabilidad de precipitación de 70%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia y nieve probables.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 14 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 70%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia y nieve probables
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El domingo 15 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
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