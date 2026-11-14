Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 6,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia y nieve probables.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia y nieve probables.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Noroeste

: 9 a 14 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia y nieve probables

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.