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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 13 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
LA NACION
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