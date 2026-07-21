Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 9 a 13 mph, Sur

: 9 a 13 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 80%

: 80% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.