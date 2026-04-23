LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de abril
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de abril SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 23 de abril la temperatura rondará entre 47 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
Más leídas
  1. Así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo
    1

    Un Brandoni poco conocido: así fue la vida del actor con tres perros, varios gatos, ocho tortugas y hasta un sapo

  2. Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos
    2

    Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

  3. La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital
    3

    La doctora Alejandra García será la primera mujer que presidirá el Colegio Público de la Abogacía de la Capital

  4. Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder
    4

    Un ladrillo flojo sacude la arquitectura del poder