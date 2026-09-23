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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 23 de septiembre la temperatura rondará entre 50 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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