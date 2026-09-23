Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 23 de septiembre la temperatura rondará entre 50 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Este

: 9 mph, Este Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.