Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 23 de septiembre la temperatura rondará entre 50 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
Más leídas
  1. Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión y el rol que la trae de regreso a la tele
    1

    Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión, el rol que la trae de regreso a la tele y por qué no piensa retirarse

  2. La marca de moda británica que apuesta por la Argentina e invierte hasta US$50 millones
    2

    Superdry abre su primer local en la Argentina: cuándo y dónde

  3. La curiosa frase de Dibu Martínez sobre el retiro de Messi de la selección argentina
    3

    La curiosa frase de Dibu Martínez sobre el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

  4. Por primera vez, un hombre enfrentó a un robot en una pelea de MMA
    4

    Por primera vez, un hombre enfrentó a un robot en una pelea de MMA