Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 2,80 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Suroeste

: 3 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York