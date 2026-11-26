El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 2,20 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego lluvia.

La probabilidad de precipitación de 93%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 22 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego lluvia.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 10 a 22 mph, Noreste

: 10 a 22 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 93%

: 93% Pronóstico: nublado y luego lluvia

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 91%.