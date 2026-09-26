Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 51 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Norte

: 2 a 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.