Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Oeste

: 3 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El domingo 8 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 51%.