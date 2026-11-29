El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre -0,60 y 7,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 13 a 16 mph, Oeste

: 13 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York