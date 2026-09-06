1
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION
Más leídas
- 2
La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados
- 3
Un experto en meteorología explicó por qué El Niño podría desatar un desastre natural comparable al del film El día después de mañana
- 4
Francisco Cerúndolo revirtió el partido ante Taylor Fritz y llegó a los octavos de final del US Open