Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Noroeste

: 3 a 9 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.