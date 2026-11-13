Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 2,20 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia y nieve probables.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia y nieve probables.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Noroeste

: 8 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: chaparrones de lluvia y nieve probables

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York