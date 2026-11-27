El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 8,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 10 a 14 mph, Oeste

: 10 a 14 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York