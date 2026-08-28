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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFacebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 12%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
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