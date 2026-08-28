Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Noroeste

: 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.