Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 1 de septiembre la temperatura rondará entre 68 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 48%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

Labor Day 7 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
Más leídas
  1. Bolsonaro achica la distancia con Lula y un inesperado tercer candidato irrumpe en la pelea
    1

    Bolsonaro achica la distancia con Lula y un inesperado tercer candidato irrumpe en la pelea

  2. La inquietante proyección que amenaza el Estado de bienestar italiano
    2

    Italia perderá casi 4 millones de habitantes para 2050 y enfrentará un fuerte envejecimiento de su población

  3. Soledad Fandiño reveló cómo está de salud, a dos años de la operación de cáncer de mama
    3

    Soledad Fandiño, a dos años del diagnóstico de cáncer de mama: “Uno piensa que cuando te operás ya estás, y no es así”

  4. Una mujer murió apuñalada en Times Square y la sospechosa fue abatida por la policía
    4

    Una mujer murió apuñalada en Times Square y la sospechosa fue abatida por la policía