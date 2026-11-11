Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noroeste

: 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 12 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 1,10 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 89%.