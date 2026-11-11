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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El jueves 12 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 1,10 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 89%.