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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: llovizna.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 17 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: llovizna.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 17 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: llovizna
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El viernes 13 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
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