Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: llovizna.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 17 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: llovizna.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 17 mph, Noreste

: 8 a 17 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 80%

: 80% Pronóstico: llovizna

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 55%.