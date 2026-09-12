Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sur

: 5 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.