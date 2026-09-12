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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 36%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 36%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
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