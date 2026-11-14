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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 2,20 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de nieve.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de nieve.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 90%
  • Pronóstico: chaparrones de nieve

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El domingo 15 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
LA NACION
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