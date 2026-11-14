Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 2,20 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de nieve.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de nieve.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Noroeste

: 8 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 90%

: 90% Pronóstico: chaparrones de nieve

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.