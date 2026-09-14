Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 49 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Noroeste

: 7 a 12 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.