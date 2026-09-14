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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 49 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
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