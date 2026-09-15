Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 15 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Sur

: 9 a 14 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.